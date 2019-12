A 7 anni cade nel fiume con la bici, il padre si tuffa e lo salva: il bimbo in gravi condizioni



Un bambino di soli 7 anni è caduto, mentre si trovava in sella alla sua bici, in un fiume: è successo a Ponte Buggianese, nel Pistoiese. Il piccolo era con il padre che, appena ha visto il figlio cadere e venir trascinato dalla corrente, si è tuffato in acqua inseguendolo e riuscendo a portarlo a riva. Il bambino ora è ricoverato in gravi condizioni.

