A LEGOLAND® Water Park Gardaland, 4,9 milioni di mattoncini LEGO® comporrano i monumenti iconici italiani nella Miniland

A LEGOLAND® Water Park Gardaland

un’esclusiva Miniland realizzata con 4 milioni e 900 mila mattoncini LEGO®

ospiterà i monumenti più iconici d’Italia

appositamente progettati

Gardaland presenta il video in timelapse con la costruzione

dei LEGO models della Basilica e del Campanile di San Marco di Venezia

Pochi mesi dopo l’annuncio della costruzione di LEGOLAND® Water Park Gardaland, continua a crescere l’interesse nei confronti del Parco Acquatico e degli elementi che lo andranno a caratterizzare.

Una delle attrazioni che maggiormente attirerà l’attenzione e la curiosità dei Visitatori sarà sicuramente la Miniland, un’ampia area nella quale verranno ricostruiti i monumenti e i simboli più iconici del territorio italiano. Per realizzarla saranno necessari ben 4 milioni e 900mila mattoncini LEGO®.

“Sono un centinaio i monumenti, tutti realizzati in scala 1:20, appositamente progettati per LEGOLAND Water Park Gardaland, rendendo così la Miniland italiana unica al mondo” – afferma Luca Marigo, Sales and Marketing Director di Gardaland – “E non si tratta di piccole realizzazioni, perché il LEGO Model rappresentante il Duomo di Milano, il monumento più alto dell’area, supera i 3 metri, mentre quello che raffigura la Basilica di San Pietro è largo ben 5,6 metri”.

La Miniland sarà suddivisa in sei cluster disposti a lato del Lazy River / Fiume Lento e sarà visibile a bordo di gommoni gonfiabili – personalizzabili dai Visitatori con grandi mattoncini LEGO galleggianti – e visitabile dalla terra ferma: sarà come compiere un affascinante viaggio lungo un’Italia fatta interamente di mattoncini LEGO!

Un’area particolarmente affascinante sarà quella dedicata a Venezia, con la Basilica di San Marco – alta 1,120 m, larga 160 cm e lunga 181 cm – e il Campanile di San Marco – alto 3 metri e largo 40 cm. La realizzazione di questi due LEGO Model – composti in tutto da quasi 75.000 mattoncini LEGO e ben 525 elementi – ha coinvolto due designer e dieci costruttori per un totale di 1.243 ore di lavoro. “La nostra sfida – raccontano – è stata di convertire in mattoncini LEGO alcuni elementi presenti sul frontone della Basilica come le sculture del Leone di San Marco e la statua della Giustizia!”.

Il LEGO Model del Campanile, che riproduce in modo altamente fedele il monumento originale, avrà anche un aspetto interattivo in quanto – tramite un bottone – i Visitatori potranno azionare il suono delle campane.

Nel video in time lapse allegato è possibile scoprire la costruzione con i mattoncini LEGO di queste due icone veneziane da parte degli esperti operatori di Merlin Magic Making.

Oltre alla città di Venezia, a LEGOLAND Water Park Gardaland non potevano mancare poi le riproduzioni delle architetture che hanno reso immortale Roma – dal Colosseo alla Fontana di Trevi alla Basilica di San Pietro – e un’area dedicata alle Icone d’Italia con una rappresentazione dei monumenti più noti quali il Duomo di Milano e la Torre di Pisa.

All’interno delle aree tematiche, ci sarà, inoltre, un cluster dedicato a Gardaland Resort con la rappresentazione delle attrazioni più amate, dall’iconico Albero di Prezzemolo alla scenografica Fuga da Atlantide fino ad arrivare al nuovissimo Gardaland Magic Hotel.

La Miniland è una caratteristica ricorrente dei Legoland Resort di tutto il mondo che viene però declinata in base al contesto nel quale viene inserita; la Miniland di LEGOLAND Water Park Gardaland sarà quindi unica, con LEGO Model che rappresentano monumenti progettati ad hoc che non sono presenti in nessun altro luogo nel mondo.