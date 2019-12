Abruzzo, mamma orsa investita e uccisa da un’auto: il cucciolo le rimane accanto tutta la notte



Un’orsa è stata travolta e uccisa da un’auto vicino al Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio, Molise mentre vagava con il proprio cucciolo. Che ora cerca ininterrottamente la madre: “Chiediamo a tutti di fare attenzione in questi giorni di festa e di intenso traffico perché, per qualche giorno, il cucciolo continuerà a cercare, in quel posto, la mamma. Il personale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise opererà con dei turni notturni e diurni per tutelare l’incolumità del cucciolo e delle persone”.

