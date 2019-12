Acqua alta a Venezia, suonano le sirene d’allarme: atteso picco fino a 140 centimetri



Nuovo picco di acqua alta a Venezia previsto per oggi, martedì 24 dicembre: alle 9 la marea dovrebbe assestarsi sui 140 centimetri, mentre già questa notte erano suonate le sirene d’allarme in tutta la città. Saranno interrotti i servizi di navigazione AVM/Actv. Smentita la notizia che per contrastare questo ennesimo fenomeno si fosse deciso di far alzare le paratoie del Mose a Treporti.

