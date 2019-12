Adara, che ha lasciato il padre di suo figlio per Gianmarco Onestini: “Con Hugo non era amore”



“Con Hugo Sierra non era amore. Sarebbe finita anche se non avessi incontrato Gianmarco Onestini”: sono queste le prime parole spese da Adara Molinero dopo avere lasciato la Casa del “Grande Fratello Vip” spagnolo. Dall’ex del quale dice di non essere stata innamorata, la modella aveva avuto il figlio Martin 6 mesi fa.

