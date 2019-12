Adara Molinero ritratta: “Pentita del bacio a Gianmarco Onestini, preoccupata per mio figlio”



“Una storia con Gianmarco? Non lo so, non lo so proprio”: così Adara Molinero allontana l’idea di vivere liberamente l’amore con Onestini, nato nella Casa del “Grande Fratello Vip” spagnola. Tornata alla vita reale, la modella ha intenzione ci concentrare la sua attenzione sul figlio Martin che non ha ancora potuto riabbracciare. E, riflettendo sul suo comportamento, ha già palesato i primi dubbi: “Sono pentita di avere baciato Gianmarco nella Casa”.

Continua a leggere



“Una storia con Gianmarco? Non lo so, non lo so proprio”: così Adara Molinero allontana l’idea di vivere liberamente l’amore con Onestini, nato nella Casa del “Grande Fratello Vip” spagnola. Tornata alla vita reale, la modella ha intenzione ci concentrare la sua attenzione sul figlio Martin che non ha ancora potuto riabbracciare. E, riflettendo sul suo comportamento, ha già palesato i primi dubbi: “Sono pentita di avere baciato Gianmarco nella Casa”.

Continua a leggere

Continua a leggere