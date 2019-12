Aggressione in discoteca a Sassari, grave 26enne accoltellato al bancone del bar



Un giovane di ventisei anni è ricoverato in condizioni gravi in ospedale a Sassari dopo essere stato accoltellato da un altro giovane. L’episodio è avvenuto nella notte tra Natale e Santo Stefano in una discoteca di Ossi, a quanto ricostruito dopo una lite al bancone del bar. Sul posto i carabinieri.

