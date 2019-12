Al Rizzoli di Bologna nasce una stanza dei desideri per i piccoli malati di tumore



Al quarto piano dell’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna è stata inaugurata la “Stanza dei desideri di Eleonora”, un luogo dedicato ai piccoli pazienti dell’ospedale in cui giocare e divertirsi e in ricordo di Eleonora, morta a 12 anni per un osteosarcoma dopo essere stata ricoevrata lì per mesi. “Mi diceva: mamma fammi divertire. Diceva che il dolore l’aveva soprattutto nel cuore, è stata una delle ultime frasi che mi ha detto”.

Continua a leggere



Al quarto piano dell’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna è stata inaugurata la “Stanza dei desideri di Eleonora”, un luogo dedicato ai piccoli pazienti dell’ospedale in cui giocare e divertirsi e in ricordo di Eleonora, morta a 12 anni per un osteosarcoma dopo essere stata ricoevrata lì per mesi. “Mi diceva: mamma fammi divertire. Diceva che il dolore l’aveva soprattutto nel cuore, è stata una delle ultime frasi che mi ha detto”.

Continua a leggere

Continua a leggere