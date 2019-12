Alessia Marcuzzi: “Più volte sono stata tentata e ho tradito, poi ho lasciato l’uomo con cui stavo”



“Confesso che ho peccato”: è il titolo dell’intervista rilasciata da Alessia Marcuzzi a Oggi. La conduttrice ha ammesso di essere caduta in tentazione più volte e di avere ceduto, tradendo l’uomo con il quale stava vivendo un legame per poi lasciarlo per colui che l’aveva indotta a cedere: “Sono una passionale, agisco di pancia”.

Continua a leggere



“Confesso che ho peccato”: è il titolo dell’intervista rilasciata da Alessia Marcuzzi a Oggi. La conduttrice ha ammesso di essere caduta in tentazione più volte e di avere ceduto, tradendo l’uomo con il quale stava vivendo un legame per poi lasciarlo per colui che l’aveva indotta a cedere: “Sono una passionale, agisco di pancia”.

Continua a leggere

Continua a leggere