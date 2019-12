Alfonso Signorini: “Marco Carta ha detto no al Grande Fratello Vip? Falso, mai invitato”



Mentre il cast del GF Vip è in via di definizione, Alfonso Signorini ha precisato che Marco Carta non avrebbe ricevuto alcuna proposta per entrare nella casa più spiata d’Italia. Una versione ben diversa da quella del cantante sardo, che invece ha sostenuto di essere stato invitato e di aver declinato l’offerta.

