Alice è la sorella minore di Vanessa Incontrada, a crescerle entrambe è stata mamma Alicia

Alice è la sorella minore di Vanessa Incontrada, una donna alla quale l’attrice spagnola è legatissima. Cresciute entrambe dalla madre Alicia, hanno recuperato il rapporto con il padre Filippo solo quando sono diventate adulte. Entrambe bellissime, Alice non condivide la passione della sorella per i riflettori, tanto da non avere un profilo sui social. Adora Isal, il figlio che Vanessa ha avuto dal compagno Rossano Laurini.

