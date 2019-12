Allarme acqua alta a Venezia, sabato previsto un nuovo picco: “Marea fino 145 centimetri”



L’acqua alta torna a far paura alla città di Venezia: il Centro Maree, in occasione del maltempo e dei venti di Scirocco previsti per il prossimo fine settimana, ha stimato un picco fino a 145 centimetri per la giornata di sabato 21 dicembre: “Ma vista la distanza temporale si consiglia ai cittadini di seguire gli aggiornamenti in tempo reale”.

