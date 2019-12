Andrea Damante suona ‘Dedicato a te’, i fan pensano a una dedica a Giulia De Lellis: il chiarimento



L’ex tronista suona il pezzo delle Vibrazioni sul web: tanto è bastato ai suoi follower per pensare a una dedica nascosta alla sua ex De Lellis. Peccato che sia lui che Giulia, a quasi due anni dalla rottura, oggi siano felicemente fidanzati. Il cugino di Andrea (e protagonista del reality show Riccanza) Angelo Fasciana è intervenuto per chiarire.

