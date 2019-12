Auto incendiata a Pordenone, trovata morta nel fiume Meduna la proprietaria 37enne



È stata trovata morta la donna di 37 anni scomparsa nei giorni scorsi dopo che la sua auto era stata trovata incendiata. Il suo corpo esanime è stato individuato in una golena del Meduna sul lato sinistro del fiume, in località appena a Sud del Nuovo Ponte Giulio (SP 19). In corso le operazioni di recupero della salma.

Continua a leggere



È stata trovata morta la donna di 37 anni scomparsa nei giorni scorsi dopo che la sua auto era stata trovata incendiata. Il suo corpo esanime è stato individuato in una golena del Meduna sul lato sinistro del fiume, in località appena a Sud del Nuovo Ponte Giulio (SP 19). In corso le operazioni di recupero della salma.

Continua a leggere

Continua a leggere