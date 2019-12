Babbo Natale esiste: “Ho un tumore e mi dedico ai bambini che stanno peggio di me”



Si chiama Antonio Bruno, è un 68enne toscano che oltre a indossare il tipico abito rosso a Montecatini, è un volontario sempre in viaggio “per donare la vita”. Aiuta i malati di leucemia in giro per il mondo, molti sono bambini. Lui stesso, però, è da qualche anno alle prese col tumore. “Lo accetti e ci convivi: cosa resto a fare a casa?”

Continua a leggere



Si chiama Antonio Bruno, è un 68enne toscano che oltre a indossare il tipico abito rosso a Montecatini, è un volontario sempre in viaggio “per donare la vita”. Aiuta i malati di leucemia in giro per il mondo, molti sono bambini. Lui stesso, però, è da qualche anno alle prese col tumore. “Lo accetti e ci convivi: cosa resto a fare a casa?”

Continua a leggere

Continua a leggere