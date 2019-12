Banca Popolare Bari, due ex manager indagati per il crac del gruppo Fusillo



I due ex manager della Banca Popolare di Bari sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di concorso in bancarotta nell’ambito dell’inchiesta sul crac delle società del gruppo Fusillo di Noci. I due indagati sono Gianluca Jacobini, ex condirettore generale, e Nicola Loperfido, ex responsabile della direzione crediti dell’Istituto di credito barese.

