Bari, il bel gesto dei poliziotti: rinunciano a 3mila buoni pasto e donano cibo per 16mila euro



Nei giorni scorsi, in occasione del Natale, uomini e donne del IX Reparto Mobile di Bari hanno donato un cospicuo quantitativo di generi alimentari in favore di associazioni impegnate nel sociale e in aiuto ai più bisognosi. Le derrate alimentari, per un valore di quasi 16mila euro, sono frutto della bontà d’animo dei poliziotti che hanno rinunciato a circa 3mila buoni pasto maturati durante il corso dell’anno, privandosene a favore dei più bisognosi.

