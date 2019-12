Bari, rubata l’auto a due sorelle disabili. L’appello su Facebook: “Aiutateci a ritrovarla”



Antonia Cannito, una ragazza disabile di Altamura, in provincia di Bari, ha subito il furto della Fiat Doblò che utilizzava per spostarsi insieme alla sorella, anche lei costretta su una sedia a rotelle. “Mi rivolgo a voi amici di Facebook affinché, ove le aveste, possiate segnalare a me o alle autorità eventuali informazioni relative a questa auto: Fiat Doblo bianca targata FL043SC. Grazie”.

Continua a leggere



Antonia Cannito, una ragazza disabile di Altamura, in provincia di Bari, ha subito il furto della Fiat Doblò che utilizzava per spostarsi insieme alla sorella, anche lei costretta su una sedia a rotelle. “Mi rivolgo a voi amici di Facebook affinché, ove le aveste, possiate segnalare a me o alle autorità eventuali informazioni relative a questa auto: Fiat Doblo bianca targata FL043SC. Grazie”.

Continua a leggere

Continua a leggere