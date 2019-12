Bari, scontro frontale tra due auto: muore una donna di 59 anni



Grave incidente questa mattina lungo la strada che da Castellaneta Grotte conduce a Fasano: una donna di 59 anni, Maria Lillo, ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto. Lillo, per cause tuttora in corso di accertamento, probabilmente in parte legate all’asfalto reso viscido dalla pioggia, si è scontrata con un’Audi.

