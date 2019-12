Bastoncini di pesce ritirati dal mercato, pericolo frammenti di metallo all’interno



L’avviso di richiamo, diffuso dalla catena di supermercati Metro, riguarda un lotto di bastoncini di pesce surgelati venduti a marchio Ocean Blue e prodotti in Polonia. L’allarme per i bastoncini contaminati da frammenti metallici era già scattato nei giorni scorsi tramite il Sistema rapido di allerta europeo per alimenti.

