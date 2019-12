Bazzani, ex dell’Isola: “Ho perso la vista dopo una colluttazione con un migrante clandestino”



Viviana Bazzani, ex concorrente dell’”Isola dei famosi 5”, ricorda le circostanze in seguito alle quali, a fine anni 90, perse la vista dall’occhio sinistro in seguito alla colluttazione con un uomo. Ex agente di polizia, la donna sarebbe stata aggredita: “Ricordo come se fosse ieri quella tragica e fredda notte che mi ha rovinato la vita perdendo per sempre è completamente la vista del mio occhio sinistro in seguito ad una colluttazione con un migrante albanese clandestino mentre ero con la volante per i controlli”.

