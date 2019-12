Berceto, il sindaco “ordina” ai concittadini di essere buoni per Natale: “Riempiete tutti di gioia”



Un’ordinanza del comune perché per Natale la cittadinanza sia obbligata a guardare “il Bello che c’è nelle persone” e a riempire “di gioia tutti quelli che incontrate!”. A volerla il primo cittadino Luigi Lucchi, non nuovo ad iniziative originali e provocatorie nel suo comune, in provincia di Parma.

