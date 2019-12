Bianca Atzei mostra l’anello regalatole da Stefano Corti: “È normale che non arriva la proposta?”



Bianca Atzei e Stefano Corti sono ormai inseparabili, i due stano vivendo un’intensa storia d’amore che procede a gonfie vele. Scherzando con i rispettivi fan su Instagram, la coppia non esita a rispondere ad alcune domande, una delle quali riguarda la possibilità di un matrimonio tra i due. La cantante, quindi, in maniera scherzosa mostra l’anello regalatole dal volto de Le Iene e precisa che, però, non c’è stata alcuna proposta.

