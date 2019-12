Bianca Atzei non è incinta di Stefano Corti, lui smentisce con un post ironico: “Sono di 7 mesi”



Stavolta è al coppia a commentare la notizia della presunta gravidanza della cantante, che Fanpage.it aveva già smentito. Dalla loro vacanza in Madagascar, Bianca Atzei e Stefano Corti hanno reagito con ironia: “L’unico incinto è lui”. Dunque, i fan che speravano in un bebè in arrivo dovranno aspettare.

