Bimbo morto a Padova, la madre che l’ha scosso: “Un blackout. Ricordo solo che piangeva”



Non riesce ancora a ricostruire quanto successo la mamma del piccolo Michele, il bimbo di 5 mesi morto a Padova dopo essere stato scosso con violenza. Per la donna il quadro accusatorio potrebbe cambiare nelle prossime ore, da lesioni volontarie gravissime ad omicidio colposo. Dopo l’autopsia, potrebbe arrivare presto anche il nullaosta per il funerale del neonato che dovrebbe svolgersi a Mestrino tra giovedì e venerdì prossimi.

Continua a leggere



Non riesce ancora a ricostruire quanto successo la mamma del piccolo Michele, il bimbo di 5 mesi morto a Padova dopo essere stato scosso con violenza. Per la donna il quadro accusatorio potrebbe cambiare nelle prossime ore, da lesioni volontarie gravissime ad omicidio colposo. Dopo l’autopsia, potrebbe arrivare presto anche il nullaosta per il funerale del neonato che dovrebbe svolgersi a Mestrino tra giovedì e venerdì prossimi.

Continua a leggere

Continua a leggere