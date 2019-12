Bimbo segregato nella “casa degli orrori” in Gallura, giudizio immediato per genitori e zia



Giudizio immediato con processo il 19 febbraio prossimo per i genitori e la zia del ragazzino di undici anni segregato in una casa nelle campagne di Arzachena, in Gallura, e vittima di terribili punizioni. Sulla decisione della giudice hanno pesato in maniera determinante le ammissioni della zia.

Continua a leggere



Giudizio immediato con processo il 19 febbraio prossimo per i genitori e la zia del ragazzino di undici anni segregato in una casa nelle campagne di Arzachena, in Gallura, e vittima di terribili punizioni. Sulla decisione della giudice hanno pesato in maniera determinante le ammissioni della zia.

Continua a leggere

Continua a leggere