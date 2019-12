Boato nella notte a Foggia, fatta esplodere con una bomba l’auto dell’ex calciatore Luca Pompilio



L’auto dell’ex calciatore del Foggia, Luca Pompilio, è stata fatta esplodere con un ordigno rudimentale in via Lucera nella cittadina pugliese. Il boato e la deflagrazione sono stati così forti da sventrare la vettura e danneggiare gli arredamenti interni di alcune abitazioni vicine. Si sarebbe trattato di un atto intimidatorio forse di natura privata, ma non si esclude nessuna pista.

