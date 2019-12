Bolzano, scontro mortale sugli sci a Plan de Corones: morto un 47enne, un altro è ferito



Incidente mortale a Plan de Corones, in Val Pusteria, a circa 3 chilometri a sud di Brunico: due sciatori si sono scontrati sulla pista Sonne. Uno di loro, uno sloveno di 47 anni, è morto e un tedesco è rimasto ferito ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i carabinieri stanno effettuando rilievi per ricostruire la dinamica di quanto successo.

