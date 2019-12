Capodanno 2020 in Italia: i migliori eventi città per città



Dove andare a Capodanno in Italia? La notte di San Silvestro si avvicina e tutti coloro che hanno deciso di trascorrere il Capodanno 2020 in Italia potranno scegliere tra tanti eventi di piazza e concerti in programma nelle città più importanti. Ecco qualche idea su cosa fare e dove brindare l’ultima notte dell’anno.

Continua a leggere



Dove andare a Capodanno in Italia? La notte di San Silvestro si avvicina e tutti coloro che hanno deciso di trascorrere il Capodanno 2020 in Italia potranno scegliere tra tanti eventi di piazza e concerti in programma nelle città più importanti. Ecco qualche idea su cosa fare e dove brindare l’ultima notte dell’anno.

Continua a leggere

Continua a leggere