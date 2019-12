Catania: con l’auto contro un camion di arance: Irene Sauro muore a 39 anni



L’incidente è avvenuto la scorsa notte intorno alle 3 e 30. La donna stava percorrendo l’autostrada Catania-Siracusa quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata contro un tir carico di arance ed è morta sul colpo. Irene Sauro era molto conosciuta ad Augusta, dove era stata anche eletta consigliera comunale.

