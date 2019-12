Channing Tatum e Jessie J si sono lasciati, ma resteranno amici



È al capolinea la storia tra l’attore di Magic Mike e la cantante inglese Jessie J, che si stavano frequentando da poco più di un anno. Come riportano i media americani, i motivi della rottura sono state lr priorità diverse e la distanza: Channing vive a Los Angeles per poter stare vicino alla figlia Everly, 6 anni, mentre Jessie preferisce restare in Inghilterra.

