Chiara Ferragni: "Da quando sono mamma vivo la vita e penso alla morte in modo diverso"



Chiara Ferragni è da sempre sotto l’occhio attento di tutti che guardano alla sua vita con attenzione, brama e curiosità. Eppure, nonostante siano tanti i momenti che condivide sui social, l’influencer più famosa del mondo mai si era messa a nudo come in un lungo messaggio pubblicato su Instagram in cui racconta due eventi che l’hanno portata a riflettere. Un pensiero articolato e profondo, con cui afferma di aver cambiato la sua percezione del mondo soprattutto dopo essere diventata madre.

