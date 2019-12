Coldiretti. Il Natale ai tempi della crisi: niente regali per 6 milioni di italiani



Secondo un’analisi Coldiretti-Ixé, per queste festività ci saranno almeno 6 milioni di persone che non potranno permettersi i regali. La punta dell’iceberg di una situazione ben più drammatica per molte famiglie italiane: sono i 2,7 milioni di persone che nel 2019 sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare.

