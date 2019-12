Conad ritira filetti di Alici in vasetti per rischio chimico, l’avviso del Ministero della salute



Come spiega l’avviso del Ministero, il richiamo è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore a seguito di alcuni esami effettuati su alcuni campioni del prodotto in autocontrollo che hanno riscontrato la presenza di Istamina oltre i limiti di legge. Iclienti che hanno già acquistato i vasetti e fossero in possesso di confezioni appartenenti al lotto indicato sono invitati a non consumarli.

