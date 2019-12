Da oggi si può coltivare liberamente la cannabis? Purtroppo non è così



Una recente sentenza delle sezioni penali unite della Corte di Cassazione apre alla coltivazione domestica di cannabis per scopo personale spiegando che non è reato, ma perché diventi davvero legale servirebbe che il Parlamento, in cui le forze di governo sono almeno sulla carta a favore, discutesse e approvasse una legge che andasse in questa direzione.

