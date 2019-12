Domodossola, trova una borsa con gioielli e 2300 euro in contanti e la porta ai vigili



È accaduto a Domodossola alla vigilia di Natale. Una donna residente in città ha notato una borsa abbandonata in centro e, dopo averla aperta e aver notato che all’interno c’erano denaro e gioielli per un valore di migliaia di euro, è andata dalla polizia municipale per far rintracciare la proprietaria.

