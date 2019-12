Dramma a Corleone, Miriam nasce morta. Lo strazio dei genitori: “Si poteva salvarla?”



Il dramma della piccola Miriam, nata morta il 14 dicembre all’ospedale di Corleone, in Sicilia. La bimba era perfettamente sana e formata ma durante il tracciato cardiotocografico compiuto sulla mamma prima di entrare in sala operatoria i sanitari si sono accorti che il feto non aveva più battito. La Procura di Termini Imerese ha aperto un’indagine per il reato di aborto colposo e già è stata eseguita l’autopsia. Oggi il funerale della bambina.

