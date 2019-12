Dramma in casa a Bologna, uomo muore nell’incendio del palazzo



Una persona è morta a seguito di un improvviso incendio divampato in casa, in un appartamento al terzo piano di un palazzo del centro storico di Bologna. I pompieri sono intervenuti con autopompe e con l’autoscala per raggiungere il piano in cui si sono sprigionate le fiamme ma per la vittima purtroppo non c’è stato nulla da fare.

