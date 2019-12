Drammatico schianto in strada, l’auto si spezza in due: un morto e un ferito a Scorzè



L’auto è finita in un canale di scolo e poi contro un albero spezzandosi letteralmente in due. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo alla vittima, un 45enne che viaggiava sul sedile del passeggero. Ferito gravemente e ora ricoverato in ospedale invece l’uomo che era al volante, un 34enne.

