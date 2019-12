È morto il bambino di cinque mesi scosso dalla madre



È morto il piccolo di cinque mesi che si trovava in coma dopo essere stato scosso violentemente dalla madre. Ieri in tarda serata una commissione medica aveva decretato la morte cerebrale del piccolo. Il piccolo è stato staccato dalle macchine ed è in corso l’espianto di fegato e cuore, autorizzato dalla Procura.

