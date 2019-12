Elena Santarelli troppo magra, lei si sfoga: “Stufa di questi commenti, non sapete nulla”



Elena Santarelli è alle Maldive con il marito Bernando Corradi e i suoi due bimbi. Come spesso è successo in passato, Elena è stata presa di mira dagli haters che la accusano di essere troppo magra. Lei oggi sorride e risponde con autoironia, ma in passato ha spesso risposto per le righe alle accuse, raccontando della malattia di suo figlio Giacomo: “È stato il dolore a prosciugarmi”

Continua a leggere



Elena Santarelli è alle Maldive con il marito Bernando Corradi e i suoi due bimbi. Come spesso è successo in passato, Elena è stata presa di mira dagli haters che la accusano di essere troppo magra. Lei oggi sorride e risponde con autoironia, ma in passato ha spesso risposto per le righe alle accuse, raccontando della malattia di suo figlio Giacomo: “È stato il dolore a prosciugarmi”

Continua a leggere

Continua a leggere