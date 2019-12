Eleonora Abbagnato lascia l’Opéra di Parigi: “Starò vicina a mia madre, è stata molto male”



Dopo 28 anni a Parigi, Eleonora Abbagnato annuncia il suo addio all’Opèra. L’etoile italiana più ammirata al mondo tornerà a vivere in Italia per stare vicina alla madre malata di una forma cronica di leucemia: “Quando si è ammalata non ho potuto andare in Sicilia per aiutarla, ma tornando a Roma ci possiamo riavvicinare: è il mio dovere, adesso che i nostri ruoli si sono invertiti”.

