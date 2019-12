Emma Marrone smentisce i flirt con Enrico Nigiotti e Guido Milani: “Sono la più single d’Italia”



La cantante salentina è stata sorpresa durante un weekend in montagna in compagnia dell’influencer Guido Milano. I due lavorano per la stessa agenzia e sarebbero solo amici, stando alle parole di Emma che scherza: “Bel ragazzo..ma potrebbe essere mio figlio”. Fa discutere il commento bollente della Marrone ad Enrico Nigiotti su Instagram, tra i due è uno scambio di apprezzamenti.

Continua a leggere



La cantante salentina è stata sorpresa durante un weekend in montagna in compagnia dell’influencer Guido Milano. I due lavorano per la stessa agenzia e sarebbero solo amici, stando alle parole di Emma che scherza: “Bel ragazzo..ma potrebbe essere mio figlio”. Fa discutere il commento bollente della Marrone ad Enrico Nigiotti su Instagram, tra i due è uno scambio di apprezzamenti.

Continua a leggere

Continua a leggere