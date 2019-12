Estrazioni del Lotto e 10eLotto 27 dicembre



Le estrazioni di oggi del Lotto e 10eLotto serale, con i numeri vincenti su tutte le ruote e il jackpot in palio. L’estrazione di stasera 27 dicembre 2019 riguarda solo il Lotto e il 10eLotto: per il concorso n.156 del SuperEnalotto bisognerà aspettare la giornata di domani. Ecco tutti i numeri estratti sulle 11 ruote del Lotto e il risultato dell’estrazione serale del 10eLotto in diretta, con tutte le informazioni per verificare l’eventuale vincita della schedina.

Continua a leggere



Le estrazioni di oggi del Lotto e 10eLotto serale, con i numeri vincenti su tutte le ruote e il jackpot in palio. L’estrazione di stasera 27 dicembre 2019 riguarda solo il Lotto e il 10eLotto: per il concorso n.156 del SuperEnalotto bisognerà aspettare la giornata di domani. Ecco tutti i numeri estratti sulle 11 ruote del Lotto e il risultato dell’estrazione serale del 10eLotto in diretta, con tutte le informazioni per verificare l’eventuale vincita della schedina.

Continua a leggere

Continua a leggere