Evade da comunità di recupero e finisce fuori strada per evitare arresto, tre feriti



Il conducente è Vito Cunsolo, pregiudicato catanese di 28 anni: sarebbe scappato senza soccorrere gli occupanti dell’autovettura (tra cui anche due minorenni), è stato rintracciato e arrestato, ora è in ospedale. Condannato per rapina, era stato posto ai domiciliari in una comunità di recupero nel Messinese.

