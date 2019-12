Fedez scivola sulla neve e finisce fuori pista, tutti ridono ma nessuno lo aiuta a risalire



Il rapper è scivolato sulla neve fresca durante una ciaspolata tra i boschi di Madonna di Campiglio, forse per provare a scattare una foto a Chiara Ferragni, come si deduce dalle Stories su Instagram. I suoi compagni non lo aiutano a risalire, ma lo riprendono con foto e video tra una risata e l’altra.

