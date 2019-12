Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano, l’annuncio a Natale: “Abbiamo vissuto una favola”



È stato un Natale speciale per Filippo Magnini e Giorgia Palmas che hanno annunciato che si sposeranno. Il Campione di nuoto e la showgirl, infatti, coroneranno il loro amore sull’altare e per dirlo ai propri fan e al mondo intero hanno scelto un giorno speciale, ovvero Natale: “questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre” ha detto l’ex velina.

