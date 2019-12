Firenze, in coma dopo un pestaggio durante il turno di lavoro: morto il tassista Gino



Gino Ghirelli, tassista toscano, era finito in coma dopo un violento pestaggio durante un turno di lavoro per le strade di Firenze. Il 69enne si è spento nelle scorse ore in ospedale dove era ricoverato da quel fatidico giorno del luglio del 2017. Per quell’aggressione nessuno è finito in cella e nessuno è stato condannato. Il processo di primo grado infatti si è concluso con una sentenza di assoluzione per i due giovani che lo hanno colpito.

