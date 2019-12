Fisco, stop a oltre 300mila cartelle per il Natale: notifiche sospese fino al 7 gennaio



In occasione delle festività natalizia, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende l’attività di notifica degli atti dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Lo stop alle cartelle, che verranno congelate per due settimane, ha l’obiettivo di evitare disagi ai contribuenti in un periodo festivo e per molti anche di vacanza e lontananza da casa.

