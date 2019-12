Foggia, uccisa in un incidente a 34 anni, i funerali di Ilaria Adratico



Aveva appena detto sì al suo fidanzato, ma in Chiesa, dove avrebbe fatto il suo ingresso in abito bianco con il suo Marco, oggi è entrata in una lunga bara. È la triste sorte di Ilaria Adratico, la 34enne rimasta uccisa in un incidente a Foggia, tre giorni fa. La 34enne stava guidando la sua Suziku quando è uscita fuori strada e si è schiantata contro un albero.

